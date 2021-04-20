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Молдова заперечила видачу паспорта агенту ГРУ РФ, який влаштував вибухи у Чехії

Вівторок, 20 квітня 2021, 19:10

Влада Молдови не видавала паспорт росіянину "Олександру Петрову", підозрюваному в організації вибухів на складах зі зброєю в Чехії, на ім'я громадянина країни Ніколая Попа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Агентства державних послуг, яке займається оформленням подібних документів.

"Особа з зазначеними ідентифікаційними даними не зареєстрована в Державному реєстрі населення Республіки Молдова. Паспорт громадянина Республіки Молдова з номером A3194368 виданий на ім'я іншої особи", - йдеться в заяві.

"Петров" в'їхав до Чехії з молдовським паспортом на ім'я Ніколая Попа, а другий російський агент "Руслан Боширов" з паспортом Таджикистану на ім'я Руслана Табарова.

Цих же людей британська влада підозрює в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів в Солсбері в 2018 році. За інформацією Bellingcat і The Insider, їх справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними дослідницької групи Bellingcat у підготовці вибухів в Чехії брали участь як мінімум шість агентів ГРУ РФ з підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії.

Операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія В. Авер'янова.

Читайте також: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

Теми: МолдоваЧехіяРосія


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