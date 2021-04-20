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Молдова отрицает выдачу паспорта агенту ГРУ РФ, который устроил взрывы в Чехии

Вторник, 20 апреля 2021, 19:10

Власти Молдовы не выдавали паспорт россиянину "Александру Петрову", подозреваемому в организации взрывов на складах с оружием в Чехии, на имя гражданина страны Николая Попа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Агентства государственных услуг, которое занимается оформлением подобных документов.

"Лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в Государственном регистре населения Республики Молдова. Паспорт гражданина Республики Молдова с номером A3194368 выдан на имя другого лица", — говорится в пресс-релизе учреждения.

Петров въехал в Чехию с молдовским паспортом на имя Николая Попы, а второй российский агент "Руслан Боширов" с паспортом Таджикистана на имя Руслана Табарова.

Этих же людей британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. По информации Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным Bellingcat, в подготовке взрывов на складах в Чехии участвовали как минимум шесть агентов ГРУ РФ из подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России.

Операция проходила под личным наблюдением командира отряда генерал-полковника Андрея В. Аверьянова.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: МолдоваЧехияРосcия


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