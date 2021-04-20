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Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України

Вівторок, 20 квітня 2021, 20:47

Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаіч.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, зокрема, ПЛР-тестування", - написав Спаіч.

Він не уточнив, коли саме почнуть діяти нові правили для туристів.

З 17 квітня на більшості території Чорногорії пом’якшені обмежувальні заходи. Дія комендантської години скорочена, вона починається з 00:00 замість 22:00, і діє до 05:00.

Продовжено роботу закладів харчування,  які тепер відкриті з 07:00 до 23:00 (замість 21:00). Дозволено приймати відвідувачів в приміщенні.

Торговельні центри та ринки працюють на годину довше, з 07:00 до 22:00. Дозволена робота невеличких магазинів і кіосків. Відкрили свої двері спортивні зали і фітнес-центри.

Раніше повідомлялося, що Греція буде повністю відкрита з 14 травня, в тому числі для туристів з України.

Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.

Наразі Греція також розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген "з метою зниження витрат на подорож".



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