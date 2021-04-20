Черногория отменяет все ограничения для туристов из Украины
Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич.
"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в частности, ПЦР-тестирование", - написал Спаич.
Рады сообщить вам,что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан Российской Федерации,Республики Беларуссии,Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры,в том числе ПЦР тестирование. pic.twitter.com/PJCagyZn5T
— Milojko Spajić (@MickeySpajic) April 20, 2021
Он не уточнил, когда именно начнут действовать новые правила для туристов.
С 17 апреля на большей части территории Черногории смягчены ограничительные меры. Действие комендантского часа сокращено, она начинается с 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.
Продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.
Торговые центры и рынки работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.
Ранее сообщалось, что Греция будет полностью открыта с 14 мая, в том числе для туристов из Украины.
По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.
Сейчас Греция также рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "с целью снижения затрат на путешествие".