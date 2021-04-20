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Черногория отменяет все ограничения для туристов из Украины

Вторник, 20 апреля 2021, 20:47

Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter министр финансов и социальной защиты Милойко Спаич.

"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в частности, ПЦР-тестирование", - написал Спаич.

Он не уточнил, когда именно начнут действовать новые правила для туристов.

С 17 апреля на большей части территории Черногории смягчены ограничительные меры. Действие комендантского часа сокращено, она начинается с 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.

Продлена работа заведений питания, теперь они открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.

Ранее сообщалось, что Греция будет полностью открыта с 14 мая, в том числе для туристов из Украины.

По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.

Сейчас Греция также рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "с целью снижения затрат на путешествие".

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