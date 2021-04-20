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Голова комітету Сенату США очікує на збільшення військової допомоги Україні

Вівторок, 20 квітня 2021, 21:37

Голова Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Менендес очікує на схвалення у середу законопроєкту про збільшення військової допомоги Україні.

Про це Менедес сказав у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС.

"Роберт Менендес запевнив Дмитра Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії. Він повідомив, що очікує схвалення завтра в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту Про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї", - йдеться у заяві.

Менендес зауважив, що Сенаті США з великим занепокоєнням ставляться до нарощування військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дії Москви становлять для нашої держави та Європи.

Голова Комітету наголосив, що неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що під час відео конференції з міністрами закордонних справ країн ЄС не відчув "апетиту" до нових секторальних санкцій проти РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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