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Глава комитета Сената США ожидает увеличения военной помощи Украине

Вторник, 20 апреля 2021, 21:37

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес ожидает одобрения в среду законопроекта об увеличении военной помощи Украине.

Об этом Менедес сказал в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД.

"Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта О партнерстве с Украиной в сфере безопасности, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летальной оружия", - говорится в заявлении.

Менендес отметил, что Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угроз, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы.

"Председатель комитета отметил, что неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет для Москвы тяжкие последствия", - отметили в МИД.

Напомним, Кулеба рассказал, что во время видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС не почувствовал "аппетита" к новым секторальным санкциям против РФ.

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Темы: США
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