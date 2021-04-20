Зеленський пропонує Путіну зустрітись "у будь-якій точці Донбасу"

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "І окремо я хочу звернутися до нашого північного сусіда. Одного разу Президент РФ сказав: якщо бійка неминуча - потрібно бити першим. Але, по-моєму, сьогодні кожен лідер повинен розуміти, що бійка не може бути неминучою, коли мова йде не про підворіття і хуліганів, а про реальну війну і мільйони людських життів. І що, на відміну від бійки, у війні програють усі сторони. І що не можна когось захистити, нападаючи. І що неможливо звільнити когось, захопивши. І що неможливо привезти мир на танку. Людям, які не розуміють, від кого їх хочуть захищати і звільняти і чому для цього їх можуть обстріляти і бомбити. У тому числі залишилися в живих нашим ветеранам, які звільняли цю землю від нацистів і не розуміють, чому їх мирне життя через 75 років знову опинилася під загрозою війни.

Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми - це ми. Ви - це ви. Але це не обов'язково проблема, це - можливість. Як мінімум - можливість, поки не пізно, зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат".

Вчора і сьогодні на засіданнях радників "Нормандської четвірки" і підгрупи з питань безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву.

При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю. Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Деталі: До Росії Зеленський звернувся на зрозумілій їй мові – російській. Весь інший час президент говорив українською.

На тлі російської ескалації Зеленський просить українців дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію та запевняє, що армія може дати відсіч агресору.

Пряма мова: "У житті є моменти, коли треба поговорити відверто, спокійно, без поспіху, не відволікаючись на мобільний телефон. Не послухати, а почути. Не краєм вуха, а всім серцем. Коли всі ми маємо налаштуватися на єдину хвилю щодо найголовніших питань, що постали сьогодні перед Україною…

Почнімо з першого. Що відбувається сьогодні? Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації.

Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні.

Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.

Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.

Деталі: Президент закликав українців не піддаватись емоціям, тому що вони також становлять загрозу. Саме тому потрібно перевіряти інформацію та не довіряти всім на слово.

"Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, "надійним" джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів? Чуткам у маршрутці, на ринку та біля під’їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих у Міноборони й по секрету поділилися секретною інформацією? А головне – чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси?", – сказав Зеленський.

Президент каже, що громадянам не варто боятись, тому що Україна-2021 відрізняється від тої, що була у 2014 році.

"Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники", – заявив очільник держави.

Зеленський запевняє, що наша армія має якісне оснащення та готова дати відсіч будь-кому та "максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям – заборонений і неможливий".

"Ми не боїмося, бо в нас неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, яке все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.

Ми не боїмося, бо ми – прекрасна нація прекрасних людей. Військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми – нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе. І всі ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, пензлі, шпателі, граблі й лопати й захистити свою землю. Бо іншої в нас немає. Бо тікати не збираємось. Бо здаватися не звикли.

Ми не боїмося, бо маємо й потужну підтримку міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, з Президентом Ради Європи і Генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, – на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції", – сказав президент.