Зеленский предлагает Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Источник: видео-обращение Зеленского

Прямая речь: "И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защищать и освобождать и почему для этого их могут обстрелять и бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны.

Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь.

Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Детали: К России Зеленский обратился на понятном ей языке – русском. Все остальное время президент говорил на украинском.

На фоне российской эскалации Зеленский просит украинцев придерживаться информационной гигиены, проверять информацию и уверяет, что армия может дать отпор агрессору.

Прямая речь: "В жизни есть моменты, когда нужно поговорить откровенно, спокойно, без спешки, не отвлекаясь на мобильный телефон. Не слушать, а услышать. Не краем уха, а всем сердцем. Когда все мы должны настроиться на единую волну главнейших вопросов, стоящих сегодня перед Украиной ...

Начнем с первого. Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все предпосылки для эскалации.

Или это логично? Нет. Но это неожиданно? Нет. Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет.

Хочет войны Украины? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет Украины бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.

Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего.

Детали: Президент призвал украинцев не поддаваться эмоциям, потому что они также представляют угрозу. Именно поэтому нужно проверять информацию и не доверять всем на слово.

"Стоит трижды подумать, надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета,"надежным" источникам СМИ, инсайдам анонимных телеграмм-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, чьи знакомые имеют знакомых в Минобороны и по секрету поделились секретной информацией? А главное – надо ли доверять заявлениям политиков, для которых имеют значение не ваши интересы, а ваши голоса?", – сказал Зеленский.

Президент говорит, что гражданам не стоит бояться, потому что Украина-2021 отличается от той, что была в 2014 году.

"Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а может ударить в спину. Поэтому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ любого развития ситуации. Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники", – заявил глава государства.

Зеленский уверяет, что наша армия имеет качественное оснащение и готова дать отпор любому и "максимально доступно объяснить, что проход, проезд или перелет нашей землей нежелательным гостям – запрещен и невозможен".

"Мы не боимся, у нас невероятное общество, которое готово к массовой волонтерской мобилизации, которое все отдаст, все найдет и все привезет. Днем, ночью, в жару и мороз.

Мы не боимся, потому что мы – прекрасная нация прекрасных людей. Военных, врачей, ученых, инженеров, конструкторов, айтишников, архитекторов, строителей, фермеров, художников, музыкантов, поэтов. И мы – нация создателей, а не разрушителей. И мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя. И все мы готовы отложить свои ноутбуки, указки, микроскопы, кисти, шпатели, грабли и лопаты и защитить свою землю. Потому что другой у нас нет. Потому бежать не собираемся. Потому сдаваться не привыкли.

Мы не боимся, потому что есть и мощная поддержка международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с Президентом Совета Европы и Генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции", – сказал президент.