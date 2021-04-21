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Президент Чаду, який 30 років правив країною, загинув після зіткнення з повстанцями

Середа, 21 квітня 2021, 01:16
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Президент Чаду Ідрісс Дебі, який правив країною більше 30 років, помер після зіткнення  з повстанцями з Лівії.

Джерело: Reuters, речник армії Азем Бермендоа Агуна в ефірі державного телебачення

Деталі: Дебі відвідував війська на лінії фронту після того, як повстанці, що базувалися в Лівії, просунулися на сотні кілометрів на південь в напрямку столиці Нджамени. Він був поранений під час боїв і помер після повернення до Нджамени.

Про смерть Дебі повідомили через день після того, як він був оголошений переможцем президентських виборів і пішов на шостий термін.

Махамат Ідрісс Дебі  - син Ідрісса Дебі – був призначений тимчасовим президентом перехідною радою військових офіцерів. Уряд і Національні збори були розпущені. Також запроваджена комендантська година з 18:00 до 5:00.

Франція заявила, що втратила "хороброго друга", а Чад - "великого солдата". Білий дім висловив "щирі співчуття" народу Чаду і підтримав "мирну передачу влади відповідно до конституції Чаду".

68-річний Дебі прийшов до влади в результаті повстання в 1990 році і був одним з лідерів в Африці, який правив найдовше.



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