Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чаду, який 30 років правив країною, загинув після зіткнення з повстанцями

Середа, 21 квітня 2021, 01:16
Президент Чаду, який 30 років правив країною, загинув після зіткнення з повстанцями
AXIOS

Президент Чаду Ідрісс Дебі, який правив країною більше 30 років, помер після зіткнення  з повстанцями з Лівії.

Джерело: Reuters, речник армії Азем Бермендоа Агуна в ефірі державного телебачення

Деталі: Дебі відвідував війська на лінії фронту після того, як повстанці, що базувалися в Лівії, просунулися на сотні кілометрів на південь в напрямку столиці Нджамени. Він був поранений під час боїв і помер після повернення до Нджамени.

Про смерть Дебі повідомили через день після того, як він був оголошений переможцем президентських виборів і пішов на шостий термін.

Махамат Ідрісс Дебі  - син Ідрісса Дебі – був призначений тимчасовим президентом перехідною радою військових офіцерів. Уряд і Національні збори були розпущені. Також запроваджена комендантська година з 18:00 до 5:00.

Франція заявила, що втратила "хороброго друга", а Чад - "великого солдата". Білий дім висловив "щирі співчуття" народу Чаду і підтримав "мирну передачу влади відповідно до конституції Чаду".

68-річний Дебі прийшов до влади в результаті повстання в 1990 році і був одним з лідерів в Африці, який правив найдовше.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: