Президент Чада, который 30 лет правил страной, погиб после столкновения с повстанцами

Президент Чада Идрисс Деби, который правил страной более 30 лет, скончался после столкновения с повстанцами из Ливии.

Источник: Reuters, представитель армии Азем Бермендоа Агуна в эфире государственного телевидения

Детали: Деби посещал войска на линии фронта после того, как повстанцы, которые базировались в Ливии, продвинулись на сотни километров на юг в направлении столицы Нджамены. Он был ранен во время боев и умер по возвращении в Нджамену.

О смерти Деби сообщили через день после того, как он был объявлен победителем президентских выборов и пошел на шестой срок.

Махамат Идрисс Деби - сын Идрисса Деби - был назначен временным президентом переходным советом офицеров. Правительство и Национальное собрание были распущены. Также введен комендантский час с 18:00 до 5:00.

Франция заявила, что потеряла "храброго друга", а Чад - "великого солдата". Белый дом выразил "искренние соболезнования" народу Чада и поддержал "мирную передачу власти в соответствии с конституцией Чада".

68-летний Деби пришел к власти в результате восстания в 1990 году и был одним из лидеров в Африке, который правил дольше всего.