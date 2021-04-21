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Україна та Британія домовилися про розширення військового співробітництва

Середа, 21 квітня 2021, 09:57
Фото з Twitter ЄП

Україна та Британія домовилися про розширення навчально-тренувальної операції "ORBITAL" - угода створює додаткові можливості для розвитку українських ВМС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЗСУ, пише "Європейська правда".

Такої домовленості досягли під час візиту головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака до Британії 19-20 квітня та його зустрічі з начальником штабу оборони Великої Британії генералом сером Ніколасом Картером.

"Було досягнуто домовленості про розширення навчально-тренувальної операції "ORBITAL" до місії з обміну досвідом та підписано відповідну технічну угоду. Це створює додаткові можливості для розвитку Збройних сил України, передусім у підготовці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Повітряних сил та Сил спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Операція "ORBITAL", навчальна місія Британії в Україні, була створена після незаконної анексії Криму Росією, на знак незмінної підтримки Лондоном України.

За словами Картера, в рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовці Збройних Сил Великої Британії підготували понад 20 тисяч українських військових.

"Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-морських сил Збройних сил України  та підтримує оборонну реформу в Україні", - зазначив Картер.

Хомчак подякував британському колезі за допомогу, яку надають інструктори та стратегічні радники у підвищенні бойових спроможностей української армії.

"Така допомога сприяє набуттю взаємосумісності із силами Альянсу, що є одним із наших головних завдань", - сказав він.

Теми: Велика БританіяУкраїнаармія


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