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Украина и Великобритания договорились о расширении военного сотрудничества

Среда, 21 апреля 2021, 09:57
Украина и Великобритания договорились о расширении военного сотрудничества
Фото с Twitter ЕП

Украина и Великобритания договорились о расширении учебно-тренировочной операции "ORBITAL" - соглашение создает дополнительные возможности для развития украинских ВМС.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВСУ, пишет "Европейская правда".

Такая договоренность достигнута во время визита главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Британию 19-20 апреля и его встречи с начальником штаба обороны Великобритании генерал сэром Николасом Картером.

"Была достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции" ORBITAL "в миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение. Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций ", - говорится в сообщении.

Операция "ORBITAL", обучающая миссия Великобритании в Украине, была создана после незаконной аннексии Крыма Россией, в знак неизменной поддержки Лондоном Украины.

По словам Картера, в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащие Вооруженных сил Великобритании подготовили более 20 000 украинских военных.

"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине", - отметил Картер.

Хомчак поблагодарил британского коллегу за помощь, которую оказывают инструкторы и стратегические советники в повышении боевых возможностей украинской армии.

"Такая помощь способствует обретению совместимости с силами Альянса, что является одной из наших главных задач", - сказал он.

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Темы: ВеликобританияУкраинаармия
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