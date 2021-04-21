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В окупованому Сніжному від вибуху гранати загинула 2-річна дівчинка – ОБСЄ

Середа, 21 квітня 2021, 10:40
В окупованому Сніжному від вибуху гранати загинула 2-річна дівчинка – ОБСЄ
Фото wikimedia.org

В окупованому Сніжному від вибуху ручної гранати загинула дворічна дитина. Трагічна подія сталася ще наприкінці лютого, але відомо про неї стало лише нещодавно.  

ДжерелоСММ ОБСЄ

Дослівно: "Дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували до лікарні Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху".

Деталі: Мати дівчинки 9 квітня розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулась ввечері 8 лютого та збиралась зайти до кімнати, у якій спали її дві доньки, вона почула вибух.

За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула у приміщенні.

Також вона додала, що доньку прооперували у лікарні Донецька, де вона померла 20 лютого.

У СММ ОБСЄ додали, що про факт смерті дитини 16 квітня їм також повідомили працівники моргу в окупованому Донецьку.  

Українська правда

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Теми: Донбасвійнаокупаціядіти
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