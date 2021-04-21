В оккупированном Снежном от взрыва гранаты погибла 2-летняя девочка – ОБСЕ

В оккупированном Снежном от взрыва ручной гранаты погиб двухлетний ребенок. Трагическое событие произошло еще в конце февраля, но известно о нем стало только недавно.

Источник: СММ ОБСЕ

Дословно: "Девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва".

Детали: Мать девочки 9 апреля рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась зайти в комнату, в которой спали ее две дочери, она услышала взрыв.

По словам женщины, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении.

Также она добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, где она умерла 20 февраля.

В СММ ОБСЕ добавили, что о факте смерти ребенка 16 апреля им также сообщили работники морга в оккупированном Донецке.