Теща купила квартиру головному слідчому Нацполіції

Начальник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе мешкає в житловому комплексі "Аристократ", де квартиру йому придбала теща Людмила Залужна.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: У декларації Цуцкірідзе вказано квартиру, яка має площу у майже 150 квадратів. Власницею нерухомості є теща поліцейського.

Залужна купила квартиру в травні 2018 року і після цього придбала ще 3 об’єкти нерухомості: господарське приміщення – у 2019 році, і два машиномісця – у 2020 році.

Ці об’єкти не вказані в декларації поліцейського.

За даними журналістів, Залужна витратила на цю нерухомість близько 5 млн гривень, хоча наразі ринкова вартість такої квартири може сягати 7 млн грн.

Згідно з держреєстрами, Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю, тому походження коштів також невідоме. Спілкуватися з журналістами на цю тему вона відмовилася.