Теща купила квартиру главному следователю Нацполиции

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Среда, 21 апреля 2021, 11:00

Начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе живет в жилом комплексе "Аристократ", где квартиру ему приобрела теща Людмила Залужная.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: В декларации Цуцкиридзе указано квартиру, которая имеет площадь почти 150 квадратов. Владелицей недвижимости является теща полицейского.

Залужная купила квартиру в мае 2018 года и после этого приобрела еще 3 объекта недвижимости: хозяйственное помещение - в 2019 году, и два машиноместа - в 2020 году.

Эти объекты не указаны в декларации полицейского.

 

По данным журналистов, Залужная потратила на эту недвижимость около 5 млн гривен, хотя сейчас рыночная стоимость такой квартиры может достигать 7 млн ​​грн.

Согласно госреестру, Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью, поэтому происхождение средств также неизвестно. Общаться с журналистами на эту тему она отказалась.

Темы: полициядекларации


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