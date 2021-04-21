Четвер потішить теплом, п'ятниця принесе похолодання, аж до мокрого снігу

Найближчої доби в Україні очікується тепла, але дощова погода, тиждень же завершиться похолоданням.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 22 квітня температура повітря протягом дня підвищиться до +12, +18 градусів, але прийдуть чергові дощі.

За словами Діденко, у західних, північних областях, на Вінниччині можуть бути місцями навіть зливи та грози.

На решті території України дощі можливі місцями та меншої інтенсивності.

Вітер очікується південно-західний, теплий, на Заході та Півночі - рвучкий.

У Києві в четвер з найближчої перспективи - найтепліший день. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до +15+18 градусів.

Водночас у столиці протягом дня очікуються дощ та гроза.

Пряма мова: "Що далі? Завершення тижня відзначиться похолоданням і навіть подекуди мокрим снігом. Але, як казала Скарлет О'Хара – "я подумаю про це завтра". Тому поки що в четвер зустрічаємо в Україні грозові теплі дощі".