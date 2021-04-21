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Четверг порадует теплом, пятница принесет похолодание, до мокрого снега

Среда, 21 апреля 2021, 11:36
Четверг порадует теплом, пятница принесет похолодание, до мокрого снега

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая, но дождливая погода, неделя же завершится похолоданием.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 22 апреля температура воздуха в течение дня повысится до +12, +18 градусов, но придут очередные дожди.

По словам Диденко, в западных, северных областях, в Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы.

На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности.

Ветер ожидается юго-западный, теплый, на Западе и Севере - порывистый.

В Киеве в четверг сиз ближайшей перспективы - самый теплый день. Днем столбики термометров могут подняться до +15 + 18 градусов.

В то же время в столице в течение дня ожидаются дождь и гроза.

Прямая речь: "Что дальше? Завершение недели отметится похолоданием и даже кое-где мокрым снегом. Но, как говорила Скарлетт О'Хара - "я подумаю об этом завтра". Поэтому пока в четверг встречаем в Украине грозовые теплые дожди".

Украинская правда
Темы: погода
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