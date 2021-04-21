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У центр Берліна стягнули понад 2000 правоохоронців, готуючись до протесту коронаскептиків

Середа, 21 квітня 2021, 11:49
ілюстративне фото

У центр Берліна стягнули близько 2200 правоохоронців, готуючись забезпечувати порядок під час акції коронаскептиків, що очікується під Бундестагом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це заявили у поліції Берліна вранці 21 квітня.

У столиці очікують багатотисячні протести з нагоди голосування поправок до закону щодо захисту від інфекцій. 

Речниця поліції повідомила, що у соцмережах активно поширюються заклики їхати до столиці на протест. Біля Бранденбурзьких воріт очікується акція, організатори якої заявили 1000 учасників, ще одна така ж - біля палацу Бельвю, де розташована резиденція федерального президента, а також ще низка менших. 

Акцію на 2000 учасників, яку планували перед будівлею парламенту, заборонили.

Рейхстаг огородили кордоном, вочевидь, побоюючись повторення подій під час однієї з найбільших акцій в 2020 році, коли парламент спробували штурмувати

Для забезпечення порядку у Берлін перекинули правоохоронців з інших земель - Бранденбурга, Північного Рейну-Вестфалії, Бремена та Саксонії. Також берлінським поліцейським допомагатиме федеральна поліція.

Перед цим остання велика акція коронаскептиків у Берліні відбулася в листопаді 2020 року. 



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