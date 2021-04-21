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В центр Берлина стянули более 2000 правоохранителей, готовясь к протесту коронаскептиков

Среда, 21 апреля 2021, 11:49
В центр Берлина стянули более 2000 правоохранителей, готовясь к протесту коронаскептиков
иллюстративное фото

В центр Берлина стянули около 2200 правоохранителей, готовясь обеспечивать порядок во время акции коронаскептиков, которая ожидается под Бундестагом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом заявили в полиции Берлина утром 21 апреля.

В столице ожидают многотысячные протесты по случаю голосования поправок в закон о защите от инфекций.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что в соцсетях активно распространяются призывы ехать в столицу на протест. У Бранденбургских ворот ожидается акция, организаторы которой заявили 1000 участников, еще одна такая же - у дворца Бельвю, резиденции федерального президента, а также еще ряд меньших.

Акция на 2000 участников, которую планировали перед зданием парламента, запретили.

Здание Бундестага оцепили, очевидно, опасаясь повторения событий во время одной из крупнейших акций в 2020 году, когда парламент пытались штурмовать.

Для обеспечения порядка в Берлин перебросили правоохранителей из других земель - Бранденбурга, Северного Рейна-Вестфалии, Бремена и Саксонии. Также берлинским полицейским будет помогать федеральная полиция.

Перед этим последняя крупная акция коронаскептиков в Берлине прошла в ноябре 2020 года.

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