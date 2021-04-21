По дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

На під’їздах до Харківської області затримали 60 "тітушок", які направлялися туди для протестних акцій.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Автобуси з "тітушками" були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави.

Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області".

Деталі: У відомстві повідомляють, що ці групи були направлені до Харкова для протестів на замовлення однієї з проросійських політсил України.

Також "тітушки" мали провокування невдоволення на сесії Харківської міськради.

Повідомляється, що зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України.