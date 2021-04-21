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По дороге в Харьковскую область задержали автобусы с "титушками"

Среда, 21 апреля 2021, 12:04
По дороге в Харьковскую область задержали автобусы с титушками

На подъездах к Харьковской области задержали 60 "титушек", которые направлялись туда для протестных акций.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.

Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области".

Детали: В ведомстве сообщают, что эти группы были направлены в Харьков для протестов по заказу одной из пророссийских политических сил Украины.

Также "титушки" должны были провоцировать недовольство на сессии Харьковского горсовета.

 

Сообщается, что указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.

 

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьполицияпровокацииХарьков
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