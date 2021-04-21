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Чоловік пограбував обмінний пункт у Харкові: прихопив 1,6 мільйона готівки

Середа, 21 квітня 2021, 12:49

У Харкові зловмисник напав на касира пункту обміну валют та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Зазначається, що напередодні о 20:10 до поліції звернулась працівниця обмінного пункту по проспекту Героїв Сталінграду та повідомила про злочин. Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому.

Правоохоронці з’ясували, що у той час, коли жінка зачиняла двері обмінного пункту, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину. Зловмисник вдарив касира у обличчя та, погрожуючи розправою, заволодів грошима з каси.

Зараз поліція здійснює комплекс невідкладних розшукових заходів для затримання причетної до розбійного нападу особи: відпрацьовує записи з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих поблизу місця злочину, встановлює свідків події, вивчає вилучені речові докази.

 

Відкрито кримінальне провадження за статтею "розбій".

Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Харківкримінал


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