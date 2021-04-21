Мужчина ограбил обменник в Харькове: прихватил 1,6 миллиона наличных

В Харькове злоумышленник напал на кассира пункта обмена валют и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1 млн 600 тысяч гривен.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Отмечается, что накануне в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъяты вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по статье "разбой".

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.