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Мужчина ограбил обменник в Харькове: прихватил 1,6 миллиона наличных

Среда, 21 апреля 2021, 12:49

В Харькове злоумышленник напал на кассира пункта обмена валют и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1 млн 600 тысяч гривен.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Отмечается, что накануне в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъяты вещественные доказательства.

 

Открыто уголовное производство по статье "разбой".

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Темы: Харьковкриминал


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