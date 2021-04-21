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Чехія запускає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson

Середа, 21 квітня 2021, 12:54
Чехія запускає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson

Чехія почала впроваджувати вакцинацію свого населення проти коронавірусу препаратом Johnson&Johnson.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Європейське агентство з лікарських засобів оголосило у вівторок, що виявило можливий зв'язок між щепленням цією вакциною і утворення надзвичайно рідкісних тромбів.

Водночас експерти агентства підтвердили, що переваги вакцини переважують ризики від її використання.

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило, що перші 14 400 доз будуть відправлені лікарям загальної практики по всій країні.

Очікується, що на наступному тижні буде доставлено ще 24 тисяч вакцини Johnson&Johnson.

До вівторка органи охорони здоров'я Чехії зробили щеплення майже 2,6 млн людям з 10,7-мільйонного населення як мінімум однією дозою вакцин Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

Раніше Франція заявила, що пропонуватиме вакцину Johnson&Johnson, останню із затверджених у ЄС, лише для груп віком від 55 років.

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