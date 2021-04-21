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Чехия запускает вакцинацию препаратом Johnson&Johnson

Среда, 21 апреля 2021, 12:54

Чехия начала внедрять вакцинацию своего населения против коронавируса препаратом Johnson&Johnson.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) объявило во вторник, что выявило возможную связь между прививкой этой вакциной и образованием чрезвычайно редких тромбов.

В то же время эксперты агентства подтвердили, что преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что первые 14 400 доз будут отправлены врачам общей практики по всей стране.

Ожидается, что на следующей неделе будет доставлено еще 24 тысячи доз вакцины Johnson & Johnson.

До вторника органы здравоохранения Чехии сделали прививки почти 2,6 млн человек из 10,7-миллионного населения как минимум одной дозой вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Ранее Франция заявила, что будет предлагать вакцину Johnson & Johnson, последнюю из утвержденных в ЕС, только для групп в возрасте от 55 лет.



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