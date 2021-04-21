Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Директор-корупціонер врятувався від в'язниці, уклавши угоду з САП

Середа, 21 квітня 2021, 13:00

Генеральний директор одного з державних підприємств визнав свою провину у наданні 20 тисяч доларів хабаря чиновнику Держрезерву, уклав угоду зі слідством і замість реального терміну у в'язниці отримав умовний вирок.

Джерело: сайт Вищого антикорупційного суду

Деталі: 9 квітня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та гендиректором.

Суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі та визначив йому іспитовий строк тривалістю 2 роки.

На посадовця поклали додаткові обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти про зміну свого місця проживання, навчання або роботи.

Передісторія: На початку лютого 2020 року стало відомо, що начальника Управління державного резерву спіймали на наданні 40 тисяч доларів хабара голові Державного агентства резерву.

Слідство з'ясувало, що посадовець вимагав хабарі від керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, за не звільнення їх з займаних посад на тлі призначення нового голови Держрезерву.

Чиновник, зокрема, отримав 20 тисяч доларів від керівника одного з держпідприємств.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратурав'язницяАнтикорупційний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд продовжив карантин до кінця червня

фотоПо дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Зюганов допустив війну за схід України

Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Керівник САП вдруге скасував постанову про закриття справи "Роттердам+"
Власника компаній з ремонту доріг підозрюють у мільйонних хабарях ексглаві Укравтодору
Прокуратура просить арештувати брата Вовка із заставою в мільйони гривень
Останні новини
13:27
На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда
13:20
Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК "Інгулець": є жертва
13:15
Уряд продовжив карантин до кінця червня
13:08
BlaBlaCar купує українську автобусну компанію
13:08
Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки
13:00
Директор-корупціонер врятувався від в'язниці, уклавши угоду з САП
13:00
Окупанти обіцяють вивести десятки одиниць військової техніки на параді в Донецьку
12:57
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
12:54
Чехія запускає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
12:49
фотоЧоловік пограбував обмінний пункт у Харкові: прихопив 1,6 мільйона готівки
Усі новини...