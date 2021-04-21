Директор-корупціонер врятувався від в'язниці, уклавши угоду з САП

Генеральний директор одного з державних підприємств визнав свою провину у наданні 20 тисяч доларів хабаря чиновнику Держрезерву, уклав угоду зі слідством і замість реального терміну у в'язниці отримав умовний вирок.

Джерело: сайт Вищого антикорупційного суду

Деталі: 9 квітня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та гендиректором.

Суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі та визначив йому іспитовий строк тривалістю 2 роки.

На посадовця поклали додаткові обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти про зміну свого місця проживання, навчання або роботи.

Передісторія: На початку лютого 2020 року стало відомо, що начальника Управління державного резерву спіймали на наданні 40 тисяч доларів хабара голові Державного агентства резерву.

Слідство з'ясувало, що посадовець вимагав хабарі від керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, за не звільнення їх з займаних посад на тлі призначення нового голови Держрезерву.

Чиновник, зокрема, отримав 20 тисяч доларів від керівника одного з держпідприємств.