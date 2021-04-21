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Директор-коррупционер спасся от тюрьмы, заключив соглашение с САП

Среда, 21 апреля 2021, 13:00
Директор-коррупционер спасся от тюрьмы, заключив соглашение с САП

Генеральный директор одного из государственных предприятий признал свою вину в предоставлении 20 тысяч долларов взятки чиновнику Госрезерва, заключил сделку со следствием и вместо реального срока в тюрьме получил условный приговор.

Источник: сайт Высшего антикоррупционного суда

Детали: 20 апреля ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и гендиректором.

Суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы и определил ему испытательный срок продолжительностью 2 года.

На чиновника возложили обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении своего места жительства, учебы или работы.

Предыстория: В начале февраля 2020 года стало известно, что начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Государственного агентства резерва.

Следствие выяснило, что чиновник требовал взятки от руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, за не увольнение их с занимаемых должностей на фоне назначения нового главы Госрезерва.

Чиновник, в частности, получил 20 тысяч долларов от руководителя одного из госпредприятий.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратуратюрьмаАнтикоррупционный суд
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