Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уряд продовжив карантин до кінця червня

Середа, 21 квітня 2021, 13:15

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Джерело: засідання Кабміну 21 квітня

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і відповідно карантину".

Деталі: За словами Шмигаля, надзвичайна ситуація більше стосується органів державної влади та їх протидії пандемії.

Водночас, це нагадування українцям, які мають залишатися обережними, особливо в період травневих свят та Великодня.

У ці дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, бо масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.

Українська правда
Теми: карантинCovid-2019УкраїнаКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд продовжив карантин до кінця червня

фотоПо дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Зюганов допустив війну за схід України

Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації

Усі новини...
карантин
На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
Вечірки в номерах готелів не заборонені – Тищенко про свято в карантин
Останні новини
13:27
На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда
13:20
Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК "Інгулець": є жертва
13:15
Уряд продовжив карантин до кінця червня
13:08
BlaBlaCar купує українську автобусну компанію
13:08
Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки
13:00
Директор-корупціонер врятувався від в'язниці, уклавши угоду з САП
13:00
Окупанти обіцяють вивести десятки одиниць військової техніки на параді в Донецьку
12:57
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
12:54
Чехія запускає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
12:49
фотоЧоловік пограбував обмінний пункт у Харкові: прихопив 1,6 мільйона готівки
Усі новини...