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Уряд продовжив карантин до кінця червня

Середа, 21 квітня 2021, 13:15
Уряд продовжив карантин до кінця червня

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Джерело: засідання Кабміну 21 квітня

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і відповідно карантину".

Деталі: За словами Шмигаля, надзвичайна ситуація більше стосується органів державної влади та їх протидії пандемії.

Водночас, це нагадування українцям, які мають залишатися обережними, особливо в період травневих свят та Великодня.

У ці дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, бо масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.

Нагадаємо: 

  • Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус.
  • Наразі в Україні діє поділ на зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила. 

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Українська правда

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Теми: карантинCovid-2019УкраїнаКабінет міністрів
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