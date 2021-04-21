Уряд продовжив карантин до кінця червня
Середа, 21 квітня 2021, 13:15
Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.
Джерело: засідання Кабміну 21 квітня
Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і відповідно карантину".
Деталі: За словами Шмигаля, надзвичайна ситуація більше стосується органів державної влади та їх протидії пандемії.
Водночас, це нагадування українцям, які мають залишатися обережними, особливо в період травневих свят та Великодня.
У ці дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, бо масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.
Українська правда