Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Источник: заседание Кабмина 21 апреля

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина".

Детали: По словам Шмыгаля, чрезвычайная ситуация больше касается органов государственной власти и их противодействия пандемии.

В то же время, это напоминание украинцам, которые должны оставаться осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.

В эти дни Кабмин призвал людей оставаться дома, потому что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

Напомним:

Украина ушла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус.

Сейчас в Украине действует разделение на зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно