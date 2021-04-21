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Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

Среда, 21 апреля 2021, 13:15

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Источник: заседание Кабмина 21 апреля

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина".

Детали: По словам Шмыгаля, чрезвычайная ситуация больше касается органов государственной власти и их противодействия пандемии.

В то же время, это напоминание украинцам, которые должны оставаться осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.

В эти дни Кабмин призвал людей оставаться дома, потому что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

Темы: карантинCovid-2019УкраинаКабинет министров


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