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Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК "Інгулець": є жертва

Середа, 21 квітня 2021, 13:20
Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК Інгулець: є жертва
pfl.ua

На Кіровоградщині пролунав вибуху в офісному приміщенні, де перебував президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк, загинула одна людина.

Джерело: "Суспільне", поліція Кіровоградської області

Деталі: За словами поліції, вибух стався у селищі Петрове Кіровоградської області 20 квітня в приміщенні офісу, який належить двом сільгосппідприємцям.

За попередніми даними, в момент події в приміщенні перебувало троє осіб, конфліктів між ними не відбувалося. У результаті вибуху один громадянин отримав тяжкі травми. 58-річного чоловіка було терміново доправлено до лікувального закладу, однак 21 квітня від отриманих травм він помер.

Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями "Замах на вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Пряма мова Поворознюка: "Я заїхав до друзів, ми часто зустрічалися, то в нарди грали, то просто спілкувалися. Ми сиділи розмовляли, жартували, розповідали анекдоти. Раптом один з моїх друзів дістав та поклав на стіл бойову гранату. Потім забрав її та поклав собі у кишеню і вона вибухнула. Мене накрило столом. На мене зі стіни впали ікони, мене присипало. Я не пам'ятаю, як мене витягли на вулицю. Не знаю, як вижив. Відразу викликали поліцію та швидку допомогу".

Довідково: 50-річний Олександр Поворознюк - генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська" та президент ФК "Інгулець".

"Інгулець" - дебютант української Прем'єр-ліги з футболу, клуб було засновано у 2013 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналКіровоградська область
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