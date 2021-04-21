Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК "Інгулець": є жертва

Середа, 21 квітня 2021, 13:20
pfl.ua

На Кіровоградщині пролунав вибуху в офісному приміщенні, де перебував президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк, загинула одна людина.

Джерело: "Суспільне", поліція Кіровоградської області

Деталі: За словами поліції, вибух стався у селищі Петрове Кіровоградської області 20 квітня в приміщенні офісу, який належить двом сільгосппідприємцям.

За попередніми даними, в момент події в приміщенні перебувало троє осіб, конфліктів між ними не відбувалося. У результаті вибуху один громадянин отримав тяжкі травми. 58-річного чоловіка було терміново доправлено до лікувального закладу, однак 21 квітня від отриманих травм він помер.

Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями "Замах на вбивство" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Пряма мова Поворознюка: "Я заїхав до друзів, ми часто зустрічалися, то в нарди грали, то просто спілкувалися. Ми сиділи розмовляли, жартували, розповідали анекдоти. Раптом один з моїх друзів дістав та поклав на стіл бойову гранату. Потім забрав її та поклав собі у кишеню і вона вибухнула. Мене накрило столом. На мене зі стіни впали ікони, мене присипало. Я не пам'ятаю, як мене витягли на вулицю. Не знаю, як вижив. Відразу викликали поліцію та швидку допомогу".

Довідково: 50-річний Олександр Поворознюк - генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська" та президент ФК "Інгулець".

"Інгулець" - дебютант української Прем'єр-ліги з футболу, клуб було засновано у 2013 році.

Теми: криміналКіровоградська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд продовжив карантин до кінця червня

фотоПо дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Зюганов допустив війну за схід України

Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації

Усі новини...
кримінал
Чоловік пограбував обмінний пункт у Харкові: прихопив 1,6 мільйона готівки
Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"
ВАКС не пішов на угоду з фігурантом корупційного скандалу з Гладковським
Останні новини
13:27
На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда
13:20
Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК "Інгулець": є жертва
13:15
Уряд продовжив карантин до кінця червня
13:08
BlaBlaCar купує українську автобусну компанію
13:08
Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки
13:00
Директор-корупціонер врятувався від в'язниці, уклавши угоду з САП
13:00
Окупанти обіцяють вивести десятки одиниць військової техніки на параді в Донецьку
12:57
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
12:54
Чехія запускає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
12:49
фотоЧоловік пограбував обмінний пункт у Харкові: прихопив 1,6 мільйона готівки
Усі новини...