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Граната взорвалась в офисе, где находился президент ФК "Ингулец": погиб человек

Среда, 21 апреля 2021, 13:20
pfl.ua

На Кировоградщине произошел взрыв в офисном помещении, где находился президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, погиб один человек.

Источник: "Суспільне", полиция Кировоградской области

Детали: По данным полиции, взрыв произошел в поселке Петрово Кировоградской области 20 апреля в помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям.

По предварительным данным, в момент происшествия в помещении находилось три человека, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва один гражданин получил тяжелые травмы. 58-летний мужчина был срочно доставлен в лечебное учреждение, однако 21 апреля от полученных травм он скончался.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Прямая речь Поворознюка: "Я заехал к друзьям, мы часто встречались, то в нарды играли, просто общались. Мы сидели разговаривали, шутили, рассказывали анекдоты. Вдруг один из моих друзей вынул и положил на стол боевую гранату. Потом забрал ее и положил себе в карман и она взорвалась. меня накрыло столом. на меня со стены упали иконы, меня засыпало. Я не помню, как меня вытащили на улицу. Не знаю, как выжил. Сразу вызвали полицию и скорую помощь".

Справка: 50-летний Александр Поворознюк - генеральный директор ООО "Агрофирма Пятихатская" и президент ФК "Ингулец".

"Ингулец" - дебютант украинской Премьер-лиги по футболу, клуб был основан в 2013 году.

Темы: криминалКировоградская область


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