У США пропонують посилити ядерні й космічні сили через Росію та Китай

Два представники військового командування США – голова Стратегічного командування й голова Космічного командування – заявили сенаторам про необхідність модернізувати американські сили стримування на тлі зростання ядерного потенціалу Китаю та Росії.

Джерело: голова Стратегічного командування США адмірал ВМС Чарльз Річард і голова Космічного командування США генерал армії Джеймс Дікінсон на слуханнях у комітеті Сенату з питань збройних сил, "Голос Америки"

Пряма мова Річарда: "Вперше в нашій історії країна зіткнулася відразу з двома стратегічними супротивниками, що володіють ядерною зброєю... Досягнення Китаю і Росії підривають наші можливості стримування звичайними засобами".

Деталі: За словами Річарда, Китай стрімко розширює свої стратегічні можливості і йде до подвоєння своїх ядерних запасів до кінця десятиліття.

Адмірал зазначив, що китайські міжконтинентальні балістичні ракети можуть бути встановлені на тягачах, тож їхнє розташування може бути приховано. Пекін також має у своєму розпорядженні сучасні стратегічні бомбардувальники 6-го покоління і підводні човни, здатні нести атомну зброю.

"Китай здатен здійснити будь-яку стратегію застосування ядерної зброї на регіональному рівні, і незабаром зможе зробити це в міжконтинентальних масштабах", – сказав Річард.

У той же час Росія залишається "визначальною ядерною стратегічною загрозою", активно займаючись модернізацією звичайних і ядерних озброєнь, яка завершена приблизно на 80%, сказав він.

Річард зазначив, що США поки не приступили до модернізації ядерного потенціалу. З урахуванням цих загроз, модернізація ядерної тріади є головним пріоритетом Пентагона, сказав він.

"Ми перебуваємо в тій точці, де обмеження, пов'язані з термінами експлуатації, і кумулятивний ефект від недостатнього інвестування в наші сили ядерного стримування і допоміжну інфраструктуру на тлі зростання загрози не залишають мені жодного запасу для маневреності. Наша країна просто не може нескінченно намагатися продовжити життя систем озброєнь, що залишилися з часів "холодної війни", і успішно виконувати обрану стратегію", – заявив Річард.

Голова Космічного командування США Дікінсон заявив, що Китай продовжує стрімко розвивати свою космічну діяльність, становлячи "визначальну загрозу" для США.

За словами генерала, Китай вкладає в космос значні кошти, маючи на орбіті понад 400 супутників.

Китай стрімко нарощує військово-космічний потенціал, включаючи системи зондування і зв'язку, а також цілу низку протисупутникових озброєнь, заявив Дікінсон.

Він додав: одночасно Пекін публічно виступає проти розміщення зброї в космічному просторі.

Аналогічним чином, опублікована російська військова доктрина закликає до використання зброї для "створення загрози для космічних сил і засобів США і їх союзників", сказав Дікінсон.

Зіткнувшись із цими загрозами, Космічне командування зосередилося на розширенні наявних і створенні нових космічних можливостей, сказав він.

Пряма мова Дікінсона: "Ми маємо намір створити адекватну космічну оперативну архітектуру для досягнення повної оперативної готовності при підтримці команди військових фахівців, які можуть перехитрити і перевершити наших супротивників".