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В США предлагают усилить ядерные и космические силы из-за России и Китая

Среда, 21 апреля 2021, 13:19
В США предлагают усилить ядерные и космические силы из-за России и Китая
Чарльз Ричард

Два представителя военного командования США – глава Стратегического командования и глава Космического командования – заявили сенаторам о необходимости модернизировать американские силы сдерживания на фоне роста ядерного потенциала Китая и России.

Источник: глава Стратегического командования США адмирал ВМС Чарльз Ричард и глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, "Голос Америки

Прямая речь Ричарда: "Впервые в нашей истории страна столкнулась сразу с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием… Достижения Китая и России подрывают наши возможности сдерживания обычными средствами".

Детали: По словам Ричарда, Китай стремительно расширяет свои стратегические возможности и идет к удвоению своих ядерных запасов к концу десятилетия.

Адмирал упомянул, что китайские межконтинентальные баллистические ракеты могут быть установлены на тягачах, так что их местоположение может быть скрыто. Пекин также располагает современными стратегическими бомбардировщиками шестого поколения и подводными лодками, способными нести атомное оружие.

"Китай способен осуществить любую стратегию применения ядерного оружия на региональном уровне, и вскоре сможет сделать это в межконтинентальных масштабах", – сказал Ричард.

В то же время, Россия остается "определяющей ядерной стратегической угрозой", активно занимаясь модернизацией обычных и ядерных вооружений, которая завершена примерно на 80 процентов, сказал он.

Ричард отметил, что США пока не приступили к модернизации ядерного потенциала. С учетом этих угроз, модернизация ядерной триады является главным приоритетом Пентагона, сказал он.

"Мы находимся в той точке, где ограничения, связанные со сроками эксплуатации, и кумулятивный эффект от недостаточного инвестирования в наши силы ядерного сдерживания и вспомогательную инфраструктуру на фоне растущей угрозы не оставляют мне никакого запаса для маневренности. Наша страна просто не может бесконечно пытаться продлить жизнь оставшихся со времен "холодной войны" систем вооружений и успешно выполнять выбранную стратегию", – заявил Ричард.

Глава Космического командования США гДикинсон заявил, что Китай продолжает стремительно развивать свою космическую деятельность, представляя "определяющую угрозу" для США.

По словам генерала, Китай вкладывает в космос значительные средства, имея на орбите более 400 спутников.

Китай стремительно наращивает военно-космический потенциал, включая системы зондирования и связи, а также целый ряд противоспутниковых вооружений, заявил Дикинсон.

Он отметил, что одновременно Пекин публично выступает против размещения оружия в космическом пространстве.

Аналогичным образом, опубликованная российская военная доктрина призывает к использованию оружия для "создания угрозы для космических сил и средств США и их союзников", сказал Дикинсон.

Столкнувшись с этими угрозами, Космическое командование сосредоточилось на расширении существующих и создании новых космических возможностей, сказал он.

Прямая речь Дикинсона: "Мы намерены создать адекватную космическую оперативную архитектуру для достижения полной оперативной готовности при поддержке команды военных специалистов, которые могут перехитрить и превзойти наших противников".

Темы: СШАКитайРосcияядерное оружиекосмос
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