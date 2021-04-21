З України видворяють білоруського анархіста

Співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського анархіста Олексія Боленкова в Києві вранці 21 квітня і попередили його про примусове видворення з території України.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: За словами координатора громадської організації "Без кордонів" Максима Буткевича, йому подзвонив Боленков і повідомив, що поліція зі свідками обшукала його на підставі рішення суду. За його словами, нічого гідного уваги виявлено не було, але в той же час співробітники СБУ повідомили Боленкову про рішення щодо примусового видворення його з України.

Друзі Олексія Боленкова розповідають, що він поїхав в Україну в 2017 році після того, як у Білорусі його звинуватили в спробі підпалу податкової інспекції в Гомелі, а потім намагалися "завербувати" для співпраці, і коли він відмовився, почалося кримінальне переслідування. В Україні він проживав на підставі тимчасової посвідки на проживання.

У правоохоронних органах "Свабоді" підтвердили факт обшуку і затримання Боленкова. Співрозмовник видання повідомив, що офіційний коментар щодо ситуації буде опублікований протягом дня.