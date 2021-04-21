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Из Украины выдворяют белорусского анархиста

Среда, 21 апреля 2021, 14:05
Из Украины выдворяют белорусского анархиста

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обыскали квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова в Киеве утром 21 апреля и предупредили его о принудительном выдворении с территории Украины.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: По словам координатора общественной организации "Без границ" Максима Буткевича, ему позвонил Боленков и сообщил, что полиция со свидетелями обыскала его на основании решения суда. По его словам, ничего достойного внимания не обнаружено, но в то же время  сотрудники СБУ сообщили Боленкову о решении о принудительном выдворении его из Украины.

Друзья Алексея Боленкова рассказывают, что он уехал в Украину в 2017 году после того, как в Беларуси его обвинили в попытке поджога налоговой инспекции в Гомеле, а затем пытались "завербовать" для сотрудничества, и когда он отказался, началось уголовное преследование. В Украине он проживал на основании временного вида на жительство.

В правоохранительных органах "Свабоде" подтвердили факт обыска и задержания Боленкова. Собеседник издания сообщил, что официальный комментарий по ситуации будет опубликован в течение дня.

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Темы: СБУБеларусь
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