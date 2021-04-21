На Київщині оголосили штормове попередження

У Київській області до кінця дня прогнозують грози та град.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У найближчу годину з утриманням до кінця дня у Київській області прогнозують грози, подекуди можливий град.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

При цьому відзначається, що синоптичні процеси починають набувати характеру, притаманного теплому періоду.

Крім того, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).



На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).