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На Київщині оголосили штормове попередження

Середа, 21 квітня 2021, 14:44

У Київській області до кінця дня прогнозують грози та град.  

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У найближчу годину з утриманням до кінця дня у Київській області прогнозують грози, подекуди можливий град.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

При цьому відзначається, що синоптичні процеси починають набувати характеру, притаманного теплому періоду.

Крім того, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Українська правда
Теми: погодаКиївКиївська область


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