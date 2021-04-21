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На Киевщине объявили штормовое предупреждение

Среда, 21 апреля 2021, 14:44
На Киевщине объявили штормовое предупреждение

В Киевской области до конца дня прогнозируют грозы и град.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В ближайший час и до конца дня в Киевской области прогнозируют грозы, местами возможен град.

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

При этом отмечается, что синоптические процессы начинают приобретать характер, присущий теплому периоду.

Кроме того, ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Украинская правда
Темы: погодаКиевКиевская область
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