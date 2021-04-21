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Українського військового "засудили" в Криму до кількох років в'язниці

Середа, 21 квітня 2021, 14:57
Українського військового засудили в Криму до кількох років в'язниці

Окупаційний "суд" у кримському Джанкої виніс незаконний вирок, згідно з яким військовослужбовця Збройних сил України Євгена Добринського відправлять у колонію на 3 роки і 6 місяців.

Джерело: український омбудсмен Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий "Джанкойський районний суд", що у тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгенію Добринському за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів.

Нашого співгромадянина засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму".

 
Євгеній Добринський

Деталі: За словами Денісової, кримінальна справа проти Добринського є сфабрикованою, адже докази, надані суду стороною захисту під час судових засідань, свідчать про невинуватість українського військовослужбовця.

Уповноважена з прав людини вважає неприпустимим переслідування українців за виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.

"Засуджую дії окупаційної влади, яка продовжує порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати тиск на РФ, аби зупинити незаконні переслідування і судилища над громадянами України та звільнити усіх бранців Кремля", - додала Денісова.

Що передувало: У травні 2020 року Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила, що на адмінкордоні окупованого Росією Криму та Херсонської області, біля Чонгара, зник український військовослужбовець.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти викрали військового 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського.

Українська правда

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Теми: Кримв'язницяЗбройні сили
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