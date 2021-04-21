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Украинский военного "приговорили" в Крыму к нескольким годам тюрьмы

Среда, 21 апреля 2021, 14:57
Украинский военного приговорили в Крыму к нескольким годам тюрьмы

Оккупационный "суд" в крымском Джанкое вынес незаконный приговор, согласно которому военнослужащего Вооруженных сил Украины Евгения Добринского отправят в колонию на 3 года и 6 месяцев.

Источник: украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Только что подконтрольный оккупационной власти так называемый "Джанкойский районный суд" во временно оккупированном Крыму вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.

Нашего соотечественника приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

 
Евгений Добринский

Детали: По словам Денисовой, уголовное дело против Добринского сфабриковано, ведь доказательства, предоставленные суду стороной защиты, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего.

Уполномоченный по правам человека считает недопустимым преследование украинцев за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.

"Осуждаю действия оккупационных властей, которые продолжают нарушать международные договоры и нормы международного права. Призываю представителей международного сообщества продолжать давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования и судилища над гражданами Украины и освободить всех пленников Кремля", - добавила Денисова.

Что предшествовало: В мае 2020 года Военная служба правопорядка во ВСУ сообщила, что на админгранице оккупированного Россией Крыма и Херсонской области, у Чонгара, исчез украинский военнослужащий.

Позже выяснилось, что оккупанты похитили военного 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского.

Украинская правда

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Темы: КрымтюрьмаВооруженные силы
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