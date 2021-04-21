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Через ПАТ "Донецькоблгаз" розікрали газу на 650 млн – СБУ

Середа, 21 квітня 2021, 15:09
Через ПАТ Донецькоблгаз розікрали газу на 650 млн – СБУ
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу через потужності ПАТ "Донецькоблгаз"; за попередніми даними, сума збитків може становити до 650 мільйонів гривень.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: ""Блакитне паливо", яке належало оператору газотранспортної системи України, розкрадалося через штучне створення виробничо-технологічних витрат. Продукцію також могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області". 

 

Деталі: За фактом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему ПАТ "Донецькоблгаз", правоохоронці провели низку обшуків в офісах та на виробничих потужностях компанії на Донеччині.

Вони вилучили документи щодо кількості поставленого природного газу оператором газотранспортної системи України; програмний комплекс обліку газу в ПАТ "Донецькоблгаз", де здійснювалося несанкціоноване втручання. 

 

Вилучені матеріали та обладнання направили на експертизу.

За даним фактом триває досудове розслідування.

Теми: СБУгазДонецьк
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