Через ПАО "Донецкоблгаз" разворовали газа на 650 млн – СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение газа через мощности ПАО "Донецкоблгаз"; по предварительным данным, сумма ущерба может составлять до 650 миллионов гривен.
Источник: сайт СБУ
Дословно: ""Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области".
Детали: По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему ПАО "Донецкоблгаз", правоохранители провели ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании в Донецкой области.
Они изъяли документы относительно количества поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в ПАО "Донецкоблгаз", где осуществлялось несанкционированное вмешательство.
Изъятые материалы и оборудование направили на экспертизу.
По данному факту проводится досудебное расследование.