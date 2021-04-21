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Через ПАО "Донецкоблгаз" разворовали газа на 650 млн – СБУ

Среда, 21 апреля 2021, 15:09
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение газа через мощности ПАО "Донецкоблгаз"; по предварительным данным, сумма ущерба может составлять до 650 миллионов гривен.

Источник: сайт СБУ

Дословно: ""Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области". 

 

Детали: По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему ПАО "Донецкоблгаз", правоохранители провели ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании в Донецкой области.

Они изъяли документы относительно количества поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в ПАО "Донецкоблгаз", где осуществлялось несанкционированное вмешательство. 

 

Изъятые материалы и оборудование направили на экспертизу.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: СБУгазДонецк


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