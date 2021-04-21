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У Києві затримали чоловіка, який вистрілив у дорожника

Середа, 21 квітня 2021, 16:32
У Києві затримали чоловіка, який вистрілив у дорожника

У столиці невідомий відкрив вогонь і поранив одного з дорожників, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі – один з працівників поранений.

Джерело: КМДА"Київавтодор", заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі "Українській правді", Нацполіція

Деталі: Зазначається, що працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду.

До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі Renault Trafic і "розпочав словесний конфлікт". Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – в людей.

У "Київавтодорі" оприлюднили фото стрільця і його автівку.

 

Поранення отримав механізатор фрези, він у лікарні. Нападник з місця інциденту втік.

Upd. У МВС повідомили УП, що стрільця затримали зі зброєю.

Пряма мова Тракала: "Було введено поліцейську операцію. Вжитими заходами правоохоронців порушника затримано, зброю вилучено".

Більше деталей: Поліція повідомила, що водій "Рено" після сварки вистрілив у ногу дорожнику.

Його впіймали завдяки камерам відеоспостереження – чоловік залишив "Рено" в Печерському районі й пересів до іншої автівки. Стрільця затримали на проспекті Лобановського.

 
 

Українська правда

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Теми: КиївдорогиКМДА
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