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В Киеве мужчина стрелял в дорожников, есть раненый - КГГА

Среда, 21 апреля 2021, 15:28

В столице неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе - один из работников ранен.

Источник: КГГА"Киевавтодор"

Детали: Отмечается, что работники коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационного управления" Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле Renault Trafic и "начал словесный конфликт". В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - в людей.

Ранения получил механизатор фрезы, он в больнице. Нападающий с места инцидента скрылся.

На место вызвали полицию и медиков. Полиция пока не сообщает об этом.

В "Киевавтодоре" опубликовали фото стрелка и его машину.

 

Украинская правда
Темы: КиевдорогиКГГА


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