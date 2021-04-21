В столице неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе - один из работников ранен.

Источник: КГГА, "Киевавтодор", заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Детали: Отмечается, что работники коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационного управления" Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле Renault Trafic и "начал словесный конфликт". В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - в людей.

В "Киевавтодоре" опубликовали фото стрелка и его машину.

Ранения получил механизатор фрезы, он в больнице. Нападающий с места инцидента скрылся.

Upd. В МВД сообщили УП, что стрелка задержали с оружием.

Прямая речь Тракало: "Было введено полицейскую операцию. Принятыми мерами правоохранителей нарушитель задержан, оружие изъято".

Больше деталей: Полиция сообщила, что водитель "Рено" после ссоры выстрелил в ногу дорожнику.

Его поймали благодаря камерам видеонаблюдения - мужчина оставил "Рено" в Печерском районе и пересел в другой автомобиль. Стрелка задержали на проспекте Лобановского.