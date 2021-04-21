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У ПАРЄ закликали до нових санкцій та судів проти режиму в Білорусі

Середа, 21 квітня 2021, 15:41
У ПАРЄ закликали до нових санкцій та судів проти режиму в Білорусі

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають країни-члени запроваджувати санкції проти представників владного режиму у Білорусі та національні "списки Магнітського".

Про це йдеться в ухваленій 21 квітня резолюції ПАРЄ про порушення прав людини у Білорусі та необхідності міжнародного розслідування цього, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Асамблея закликає країни-члени Ради Європи застосувати у своїх судах принцип "універсальної юрисдикції" за фактами тортур, а також запровадити цільові санкції за своїми "списками Магнітського" проти осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини", - йдеться у резолюції відносно представників владного режиму у Білорусі.

Серед країн, які надають захист жертвам репресій у Білорусі та підтримують білоруське громадянське суспільство, у ПАРЄ відзначають Україну, країни Балтії, Польщу.

У документі пояснюється, що застосовування принципу "універсальної юрисдикції" має бути направлене проти представників владного режиму у Білорусі, які причетні до репресій та порушень прав людини. Цей принцип полягає у тому, що національні суди можуть здійснювати кримінальне переслідування осіб, причетних до серйозних порушень прав людини, навіть якщо ці порушники є іноземцями та скоювали злочини за кордоном.

У ПАРЄ вкотре закликали владний режим у Білорусі негайно звільнити усіх політичних в'язнів, припинити порушення прав людини, включаючи застосування тортур. Як також додається у резолюції, доки ця вимога не буде виконана, уряди країн-членів повинні припинити політичне та економічне співробітництво з білоруським режимом.

Окрім цього, Асамблея закликала режим у Білорусі провести нові демократичні вибори президента у 2021 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄБілорусьсанкції
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