Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ПАСЕ призвали к новым санкциям и судам против режима в Беларуси

Среда, 21 апреля 2021, 15:41

В Парламентской ассамблее Совета Европы призывают страны-члены вводить санкции против представителей правящего режима в Беларуси и национальные "списки Магнитского".

Об этом говорится в принятой 21 апреля резолюции ПАСЕ о нарушении прав человека в Беларуси и необходимости международного расследования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Ассамблея призывает страны-члены Совета Европы применить в своих судах принцип "универсальной юрисдикции" по фактам пыток, а также ввести целевые санкции по своим "спискам Магнитского" против лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека", - говорится в резолюции в отношении представителей режима в Беларуси.

Среди стран, которые предоставляют защиту жертвам репрессий в Беларуси и поддерживают белорусское гражданское общество, в ПАСЕ отмечают Украину, страны Балтии, Польшу.

В документе поясняется, что применение принципа "универсальной юрисдикции" должно быть направлено против представителей правящего режима в Беларуси, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека. Этот принцип заключается в том, что национальные суды могут осуществлять уголовное преследование лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека, даже если эти нарушители являются иностранцами и совершали преступления за рубежом.

В ПАСЕ еще раз призвали правящий режим в Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить нарушение прав человека, включая применение пыток. Как также добавляется в резолюции, пока это требование не будет выполнено, правительства стран-членов должны прекратить политическое и экономическое сотрудничество с белорусским режимом.

Кроме этого, Ассамблея призвала режим в Беларуси провести новые демократические выборы президента в 2021 году.

Темы: ПАСЕБеларусьсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Киеве мужчина стрелял в дорожников, есть раненый - КГГА

Разумков прокомментировал празднование "слуги" Тищенко и другие скандалы

Путин: Ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели

Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

фотоПо дороге в Харьковскую область задержали автобусы с "титушками"

Все новости...
ПАСЕ
Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины
В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе
Город Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей
Последние новости
15:51
Погода: на Украину надвигаются сильные заморозки
15:48
Разбежались: в новой Суперлиге остались всего три футбольных клуба
15:41
В ПАСЕ призвали к новым санкциям и судам против режима в Беларуси
15:38
Путину доложили о предложении Зеленского встретиться на Донбассе – Песков
15:29
По 5 тысяч на гектар: Кабмин увеличил финансовую поддержку малых фермеров
15:28
фотоВ Киеве мужчина стрелял в дорожников, есть раненый - КГГА
15:13
В ВСУ призывают не распространять слухи о призыве срочников
15:10
Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной
15:09
фото Через ПАО "Донецкоблгаз" разворовали газа на 650 млн – СБУ
15:05
Суд отменил выговоры Рожковой и Сологубу
Все новости...