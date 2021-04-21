Погода: на Україну насуваються сильні заморозки
Середа, 21 квітня 2021, 15:51
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в Україні у найближчі дні.
Джерело: ДСНС у Telegram
Деталі: За інформацією УкрГідрометцентру, сильні заморозки у повітрі очікуються вночі 24 квітня (у західних та північних областях) та вночі 25-27 квітня (по всій Україні, крім півдня).
Температура повітря буде 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).
У південних областях, а 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).
На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Українська правда