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Погода: на Україну насуваються сильні заморозки

Середа, 21 квітня 2021, 15:51
Погода: на Україну насуваються сильні заморозки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в Україні у найближчі дні.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: За інформацією УкрГідрометцентру, сильні заморозки у повітрі очікуються вночі 24 квітня (у західних та північних областях) та вночі 25-27 квітня (по всій Україні, крім півдня).

Температура повітря буде 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У південних областях, а 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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