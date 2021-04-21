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Погода: на Украину надвигаются сильные заморозки

Среда, 21 апреля 2021, 15:51

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни.

Источник: ДСНС в Telegram

Детали: По информации Укргидрометцентра, сильные заморозки в воздухе ожидаются ночью 24 апреля (в западных и северных областях) и ночью 25-27 апреля (по всей Украине, кроме юга).

Температура воздуха будет 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).

В южных областях, а 24 апреля и в центральных - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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