У Львові почали демонтувати радянський монумент

У Львові почали новий етап демонтажу монумента бойової слави радянських збройних сил.

Джерело: zaxid.net

Пряма мова заступника міського голови Львова Андрія Москаленка: "З понеділка розпочали демонтовувати барельєфи. Перший елемент вже демонтували і перевезли до музею "Територія терору".

Я б не хотів говорити про конкретні терміни, тому що ця конструкція є дуже складною. Терміни будуть переглянуті".

Деталі: Наразі розбирають барельєфи, що розміщені у внутрішній частині монумента.

Після барельєфів робітники демонтують плиту під ними.

Після демонтажу оголосять конкурс на створення нового пам’ятного комплексу.