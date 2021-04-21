Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові почали демонтувати радянський монумент

Середа, 21 квітня 2021, 17:22
У Львові почали демонтувати радянський монумент

У Львові почали новий етап демонтажу монумента бойової слави радянських збройних сил.

Джерело: zaxid.net

Пряма мова заступника міського голови Львова Андрія Москаленка: "З понеділка розпочали демонтовувати барельєфи. Перший елемент вже демонтували і перевезли до музею "Територія терору".

Я б не хотів говорити про конкретні терміни, тому що ця конструкція є дуже складною. Терміни будуть переглянуті".

Деталі: Наразі розбирають барельєфи, що розміщені у внутрішній частині монумента.

 

Після барельєфів робітники демонтують плиту під ними.

Після демонтажу оголосять конкурс на створення нового пам’ятного комплексу.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Львів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Львів
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: