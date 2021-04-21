У Львові почали демонтувати радянський монумент
Середа, 21 квітня 2021, 17:22
У Львові почали новий етап демонтажу монумента бойової слави радянських збройних сил.
Джерело: zaxid.net
Пряма мова заступника міського голови Львова Андрія Москаленка: "З понеділка розпочали демонтовувати барельєфи. Перший елемент вже демонтували і перевезли до музею "Територія терору".
Я б не хотів говорити про конкретні терміни, тому що ця конструкція є дуже складною. Терміни будуть переглянуті".
Деталі: Наразі розбирають барельєфи, що розміщені у внутрішній частині монумента.
Після барельєфів робітники демонтують плиту під ними.
Після демонтажу оголосять конкурс на створення нового пам’ятного комплексу.
Українська правда