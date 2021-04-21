Во Львове начали демонтировать советский памятник
Среда, 21 апреля 2021, 17:22
Во Львове начали новый этап демонтажа монумента боевой славы советских вооруженных сил.
Источник: zaxid.net
Прямая речь заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко: "С понедельника начали демонтировать барельефы. Первый элемент уже демонтировали и перевезли в музей "Территория террора".
Я бы не хотел говорить о конкретных сроках, потому что эта конструкция является очень сложной. Сроки будут пересмотрены".
Детали: Сейчас разбирают барельефы, расположенные во внутренней части монумента.
После барельефов рабочие демонтируют плиту под ними.
После демонтажа объявят конкурс на создание нового памятного комплекса.
Украинская правда