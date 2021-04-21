Во Львове начали демонтировать советский памятник

Во Львове начали новый этап демонтажа монумента боевой славы советских вооруженных сил.

Источник: zaxid.net

Прямая речь заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко: "С понедельника начали демонтировать барельефы. Первый элемент уже демонтировали и перевезли в музей "Территория террора".

Я бы не хотел говорить о конкретных сроках, потому что эта конструкция является очень сложной. Сроки будут пересмотрены".

Детали: Сейчас разбирают барельефы, расположенные во внутренней части монумента.

После барельефов рабочие демонтируют плиту под ними.

После демонтажа объявят конкурс на создание нового памятного комплекса.