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Во Львове начали демонтировать советский памятник

Среда, 21 апреля 2021, 17:22

Во Львове начали новый этап демонтажа монумента боевой славы советских вооруженных сил.

Источник: zaxid.net

Прямая речь заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко: "С понедельника начали демонтировать барельефы. Первый элемент уже демонтировали и перевезли в музей "Территория террора".

Я бы не хотел говорить о конкретных сроках, потому что эта конструкция является очень сложной. Сроки будут пересмотрены".

Детали: Сейчас разбирают барельефы, расположенные во внутренней части монумента.

 

После барельефов рабочие демонтируют плиту под ними.

После демонтажа объявят конкурс на создание нового памятного комплекса.

Украинская правда
Темы: Львов


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