Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове начали демонтировать советский памятник

Среда, 21 апреля 2021, 17:22
Во Львове начали демонтировать советский памятник

Во Львове начали новый этап демонтажа монумента боевой славы советских вооруженных сил.

Источник: zaxid.net

Прямая речь заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко: "С понедельника начали демонтировать барельефы. Первый элемент уже демонтировали и перевезли в музей "Территория террора".

Я бы не хотел говорить о конкретных сроках, потому что эта конструкция является очень сложной. Сроки будут пересмотрены".

Детали: Сейчас разбирают барельефы, расположенные во внутренней части монумента.

 

После барельефов рабочие демонтируют плиту под ними.

После демонтажа объявят конкурс на создание нового памятного комплекса.

Украинская правда
Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Львов
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: